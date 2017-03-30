На Тернопільщині 15-річний хлопець до смерті побив свого вітчима, захищаючи матір

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Боків Підгаєцького району у сім’ї переселенців, яка приїхала на Тернопільщину зі сходу України.

Встановлено, що у чоловіка виник конфлікт з дружиною, який переріс в суперечку з бійкою. Це відбувалося на очах 15-річного пасинка. Хлопець вирішив захистити матір і вдарив вітчима в обличчя, а коли той впав, наніс ще кілька ударів в різні частини тіла.

Після цього матір з сином викликали поліцію, аби вони допомогли вгамувати чоловіка. Проте удари восьмикласника виявилися фатальними для вітчима.

Судово-медична експертиза показала, що помер чоловік в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Неповнолітній у скоєному зізнався.

Йому інкримінують статтю 121 частина 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Вирішується питання про обрання хлопцеві міри запобіжного заходу.