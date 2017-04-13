Дохід голови Тернопільської ОДА у 2016 році зріс на 60% і склав 178,5 тисяч гривень

Дохід голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни у 2016 році склав 178,495 тис. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

У документі зазначено, що заробітної плати у 2016 році Барна отримав 175,492 тис. грн, 2,675 тис. грн склали проценти, 328 грн – виплати, які здійснюють професійні спілки своїм членам.

Дружина Барни отримала дохід у 51,208 тис. грн, зокрема 44,686 тис. грн зарплати та 6,522 тис. грн процентів.

Згідно з декларацією, у власності Барни є земельна ділянка площею 11,7 тис. кв м.

У власності дружини – квартира у Тернополі площею 91,9 кв. м.

З наявних у нього транспортних засобів голова ОДА задекларував авто Skoda Super Classik 2007 р. в. і Daewoo Lanos 2005 р.в.

У банках голова області тримає 2,598 тис. грн, 636 євро та 2,246 тис. доларів. Готівкою Барна зберігає 390 тис. грн та 17,5 тис. доларів.

У дружини Барни на банківському рахунку – 2,692 тис. доларів, готівки – 5,5 тис. доларів.

125 тис. грн склав внесок дружини Барни до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

Дружина Барни є власником 25% акції у ПП «Фірма «ФАМА»