На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 50-річну жінку, яка їхала на підводі

11:30, 29 березня 2017
Тернопіль
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У гужовий транспорт врызався водій автомобіля марки «ВАЗ 21011».

Ілюстрація volynnews.com

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора на автодорозі Почаїв-Зборів. Водій автомобіля марки «ВАЗ 21011», рухаючись в напрямку смт. Залізці, не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху і врізався в гужовий транспорт під керуванням мешканця села Білокриниця.

В результаті автопригоди в травматологічне відділення районної лікарні потрапила жителька села Білокриниця Зборівського району 1966 року народження.

У жінки закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, забої голови, плечей, поперекової ділянки та інші травми.

Інші учасники автопригоди не постраждали. Триває слідство.

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Теги: #ДТП#Тернопільщина