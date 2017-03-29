На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 50-річну жінку, яка їхала на підводі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора на автодорозі Почаїв-Зборів. Водій автомобіля марки «ВАЗ 21011», рухаючись в напрямку смт. Залізці, не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості руху і врізався в гужовий транспорт під керуванням мешканця села Білокриниця.

В результаті автопригоди в травматологічне відділення районної лікарні потрапила жителька села Білокриниця Зборівського району 1966 року народження.

У жінки закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, забої голови, плечей, поперекової ділянки та інші травми.

Інші учасники автопригоди не постраждали. Триває слідство.