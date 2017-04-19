На Тернопільщині товарообіг у 1-му кварталі зріс на 16%

На Тернопільщині загальний товарообіг у першому кварталі цього року склав 147,1 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з трьома місяцями минулого року він збільшився на 16%.

Зокрема, імпортовано товарів на суму 75 млн дол. США, що більше на 23% від минулорічного показника. На 25% зросли обсяги експортних операцій і становлять 72,1 млн дол. США.

Як повідомила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, усього з початку року оформлено 7 тис. 132 митні декларації, з яких 4 тис. 485 – імпортних та 2 тис. 646 – експортних декларації та одна, оформлена в митному режимі транзит.

Це на 41% більше за відповідний період минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

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Загалом 1 тис. 269 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які станом на 1 квітня перебували на обліку у Тернопільській митниці, торгували з партнерами із 66 країн світу. Найбільше – з Польщею (53,5% від усього товарообігу), Німеччиною (11,8%), Білоруссю (4%), Великобританією (3,2%) та Італією (3,1%).

У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з країн Європейського співтовариства, зокрема, з Польщі (44,6% від усього імпорту), Німеччини (20,9%), Великобританії (5,5%), Італії (4,7%) та Угорщини (2%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн Європейського співтовариства, як Польща (59,3% від усього експорту), Німеччина (2,1%), Словаччина (1,9%) та до країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, як Білорусь (11,8%) і Казахстан (2,7%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини (9%), олію рослинного походження (8%), сік яблучний(6%), залишки та відходи харчової промисловості (4%) та інші товари (29%).

Серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (31% від загальної частки експортованих товарів), транспортні засоби (18%), полімерні матеріали (12%), механічне обладнання (11%), риба (5%) та інші товари (23%).