На Тернопільщині у січні товарообіг зріс на 6% - до 34,8 мільйонів доларів

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, загалом у січні було імпортовано товарів на суму 15,6 млн дол. США, що менше на 8,4% від минулорічного показника. Натомість обсяги експортних операцій зросли на 21,6% і становлять 19,2 млн дол. США.

За даними в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, усього в січні оформлено 1 тис. 726 митних декларацій, з яких 1 тис. 66 – імпортних та 660 – експортних, що на третину більше за відповідний період минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Крім цього, оформлено 25 тис. т вантажів, в тому числі на імпорт – 6,1 тис. т, на експорт – 18,9 тис. т. Це на 14% менше, ніж було оформлено протягом січня 2016 року.

Загалом зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 51 країни світу. Перші позиції традиційно займають Польща (55,9% від усього товарообігу), Німеччина (5,9%), Білорусь (5,3%), Великобританія (4,8%) та Італія (3,6%).

Здебільшого експортували електроустаткування (44% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини, продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний), олію рослинного походження (по 8%), залишки та відходи харчової промисловості (4%) та інші товари (28%).

Серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (33% від загальної частки експортованих товарів), полімерні матеріали (16%), механічне обладнання (11%), транспортні засоби (9%), риба (7%) та інші товари (24%).