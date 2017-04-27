На Тернопільщині продовжують створювати нові опорні школи

На Тернопільщині проблему малокомплектних навчальних закладів вирішують шляхом створення нових опорних шкіл.

Як повідомила під час колегії облдержадміністрації начальник Управління освіти й науки ОДА Ольга Хома, завдяки цьому вдається забезпечити ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

На сьогодні в області вже функціонують 15 опорних шкіл, 9 з яких у районах, 6 – в об’єднаних територіальних громадах. Діє 40 філій оппорних шкіл, в яких навчається 6 тис. 695 учнів.

Водночас кількість малокомплектних шкіл залишається чималою.

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«На сьогодні в області є 182 малокомплектні школи різного рівня. – І-ий рівень – це 1-4 класи, де навчається менше десяти дітей, І-ІІ-ий рівень, де навчається менше 40 дітей, і І-ІІІ-ій рівні, де навчається менше ста дітей. На жаль, статистика досить невтішна, адже у 2017 році навчання одного учня у малокомплектній школі обходиться від 40 до 60 тис. грн, коли з державного бюджету передбачено лише 9,6 тис грн», – зазначила Хома.

Відтак, наголосила вона, перспектива таки – за опорним школами, в які забезпечується доїзд і якість подачі знань в яких значно вищий .

«Опорні школи дозволяють надавати якісні освітні послуги. Торік з обласного бюджету на опорні навчальні заклади було виділено більше 15 млн грн, в області закупили 42 «шкільних автобуси». Сьогодні об’єднані територіальні громади отримали понад 50 млн грн на розвиток освіти, тобто вони мають можливість забезпечувати школи і обладнаними кабінетами, і довозом дітей», – додала Хома.