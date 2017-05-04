На Тернопільщині відбудеться дводенний мистецький фестиваль "Ференц-Фест"

На Тернопільщині у Бережанах відбудеться дводенний мистецький фестиваль «Ференц-Фест». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, пройде захід 6-7 травня у Бережанах.

У програмі святкувань – виступи місцевих та запрошених з інших областей художніх колективів, проведення майстер-класів, представлення традиційної угорської кухні, відтворення лицарських боїв, різновиди дозвілля та відпочинку молоді. Також можна буде придбати сувеніри на згадку.

Фестиваль відвідає делегація з Угорської республіки, представники дипломатичних відомств і Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

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Фестиваль присвячено Ференцу Ракоці ІІ, який понад 300 років тому проголосив в Бережанах свою «Відозву», один із найважливіших документів національно-визвольної війни, що закликав угорський народ до боротьби проти австрійського панування.

«Фестиваль дасть можливість дізнатися про цікаві сторінки історії українсько-угорських відносин початку 18 століття. Три століття тому гетьман Адам-Миколай Сенявський та князь Ференц Ракоці ІІ заклали фундамент теперішньої українсько-угорської дипломатії. Відтак наша спільна історія завжди залишатиметься хорошою основою для дружньої співпраці обох народів», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

7 травня в рамках фестивалю відбудеться патріотичний флеш-моб, костюмована хода з центру в замок, а також урочистості біля меморіальної дошки Ференцу Ракоці та гаївки.

Гостей фестивалю частуватимуть стравами угорської кухні.

Програма «Ференц-Фесту»

6 травня 2017 року

11.00-15.00 Представлення туристичного потенціалу районів, концерт та майстерки, прес-тур

15.00-18.00 Замкова поезія, кінофестиваль короткометражних фільмі «БережART”, презентації мистецьких проектів:

- Килими Сергія Ткачова

- Живопис з замку Чинадієво

- Дерев’яна скульптура Ліланда Беті

18.00-23.00 Музика гуртів «ADMNS», «Блумс корда», «Запаска»

14.00-18.00 Атракціони та угорська кухня

7 травня 2017 року

14.00 -14.20 Патріотичний флеш-моб, гаївки (центр міста)

14.20-14.40 Костюмована хода в замок

14.4-15.00 Історична довідка «Ференц Ракоці в Бережанському замку» (біля меморіальної дошки Ференцу Ракоці)

15.00-16.00 Відкриття другого дня фестивалю

16.00-18.00 «Мистецька Україна»

18.00-20.00 «Мистецька Угорщина»

20.00-22.00 Музика гурту «ZIPA»

14.00-18.00 Атракціони та угорська кухня