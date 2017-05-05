На Тернопільщині горів ювелірний магазин

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 4 травня о 17.36 в Чорткові на вул. С. Бандери в складському приміщенні ювелірного магазину.

Вогнем знищено електричний лічильник, світильники, оргтехніку, пошкоджено прилавки з ювелірними виробами, двері. Загальна площа пожежі склала близько 5 м кв.

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Загорання ліквідоване черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано житлову будівлю та ювелірні вироби.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються