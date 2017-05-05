У Тернополі відкриють філію Центру олімпійської підготовки з біатлону.

Як повідомив УНІАН начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Віктор Мацикур, відповідне рішення прийняв міністр молоді і спорту України Ігор Жданов у зв’язку із проблемами, які виникли на біатлонній базі в Підгородньому Тернопільського району.

Відкриття філії Центру олімпійської підготовки дасть можливість взяти туди на роботу тренерів та спортсменів, а також повернути зброю провідних біатлоністів, яку тимчасово забрали до Чернігова.

«Гадаю, що паралельно з нею приїде необхідне екіпірування та набої для тренувань і ми отримаємо повноцінну підтримку від міністерства, гідну рівню виступів наших спортсменів», – каже Мацикур.

За його даними, учасники наради у столиці визначилися, що єдиним можливим варіантом для відродження біатлонної бази в Підгородньому, де вже крім світла і води відключили ще й газ, є переведення її у державну власність. Наразі ж база належить товариству «Колос», у якого не має коштів для її фінансування.

«Ми не можемо допустити знищення такого спортивного об’єкту, тому, звісно, не будемо спокійно спостерігати, як місцевий керівник «Колосу» Георгій Гунтік буквально вбиває тернопільській біатлон. Якщо цей об’єкт залишиться у власності «Колоса», то цілком можливо, що у підсумку споруду просто здадуть комусь в оренду на 29-49 років і ми втратимо базу назавжди. Щось схоже трапилося в Києві на Трухановому острові, коли спортсмени одного дня прийшли на спортивну базу і побачили оголошення, що будівля здана в довготермінову оренду і їм просто немає де займатися. А я не хочу, щоб таке сталося в Підгородньому. Тому робитимемо все від нас залежне, щоб база перейшла у власність держави», – підкреслив Мацикур.