На Тернопільщині під час пожежі вогнем пошкоджено авто

10:18, 16 травня 2017
Тернопіль
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Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля.

Під час гасіння врятовано автомобіль та господарську будівлю / фото ДСНС

На Тернопільщині пожежею пошкоджено автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора у місті Чортків.

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Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля. Площа пожежі – 6 м кв.

Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-6 Управління.

Під час гасіння врятовано автомобіль та господарську будівлю.

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Теги: #Тернопіль#авто