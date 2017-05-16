На Тернопільщині під час пожежі вогнем пошкоджено авто
10:18, 16 травня 2017Тернопіль
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Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля.
Під час гасіння врятовано автомобіль та господарську будівлю / фото ДСНС
На Тернопільщині пожежею пошкоджено автомобіль.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора у місті Чортків.
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Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля. Площа пожежі – 6 м кв.
Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-6 Управління.
Під час гасіння врятовано автомобіль та господарську будівлю.
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