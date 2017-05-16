На Тернопільщині під час пожежі вогнем пошкоджено авто

Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля.

На Тернопільщині пожежею пошкоджено автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора у місті Чортків. Читайте такожНа Тернопільщині горів ангар (Фото, відео) Вогнем пошкоджено кузов і салон автомобіля. Площа пожежі – 6 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-6 Управління. Під час гасіння врятовано автомобіль та господарську будівлю.

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