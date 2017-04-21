На Тернопільщині горів ангар (Фото, відео)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 16.33. За даним рятувальників, загорівся утеплювач металевого ангару у селі Біла Тернопільського району.

Вогнем знищено 60 м кв. та пошкоджено близько 150 м кв. покриття ангару. Загорання ліквідовано черговими караулами 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону та 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

До ліквідації пожежі було залучено автодрабину частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Від вогню врятовано ангар та сусідню будівлю.

Збитки та причини пожежі встановлюються.