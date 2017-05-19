У Тернополі обговорять відновлення роботи аеропорту на інвестфорумі

Як повідомив УНІАН начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА Віталій Сікіринський, уже є домовленість, що на форум прибудуть посли Грузії, Молдови, Естонії, Таджикистану, Білорусі, очікують також підтвердження від послів Індії, В’єтнаму та Ірану.

«Високе представництво очікуємо і на рівні Кабміну, а Президент України Петро Порошенко привітає гостей форуму офіційним зверненням. Такого статусу форум набув завдяки активності голови Тернопільської ОДА Степана Барни, який будь-яке відрядження до столиці поєднує з відвідуванням дипломатичних установ і налагодженню співпраці. Планується, що загалом у роботі форуму візьме участь близько 400 гостей», – каже Сікіринський.

За його даними, участь у форумі також візьмуть місцеві бізнесмени, голови РДА та об’єднаних територіальних громад, щоб гості мали безпосередній контакт з зацікавленими особами.

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«Торік у роботі форуму взяли участь понад 700 гостей, але тепер ми свідомо зменшили масштабність заходу, запросивши лише представників бізнес-структур та дипломатичних установ, які активно співпрацюють з бізнесом області і потребують ще більших контактів. Таким чином, маємо на меті підвищити ефективність заходу», – пояснив Сікірінський.

Передбачено, що у перший день форуму 24 травня на базі Збаразького замку відбудеться круглий стіл за участю дипломатів та бізнес-осередків, після чого гості поїдуть на екскурсію до Почаївської Лаври.

Також заплановане підписання угоди про співпрацю між головою Тернопільської ОДА та маршальцем Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

В рамках форуму відбудуться дві дискусійні панелі. Одна буде присвячена налагодженню співпраці з іноземним бізнесом та залученню інвестицій на Тернопільщину. Друга – Тернопільському летовищу.

«У нас є кілька пропозицій від потенційних інвесторів щодо аеропорту. Зокрема представники іранської авіакомпанії, що має представництво в Україні, хочуть взяти частину нашого аеропорту під техмайданчик, адже в жодному іншому летовищі Західної України немає можливості ремонтувати літаки і проводити їх технічний огляд. Інша пропозиція стосується запуску з Тернополя регулярних пасажирських авіарейсів, але для цього необхідно суттєво відремонтувати термінал», – зазначив Сікірінський.

Він додав, що питання запуску аеропорту дуже важливе для керівництва області, тому на форум запросили в якості спікера міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Нещодавно голова Тернопільської ОДА спілкувався з ним по телефону, і міністр дав позитивну відповідь на запрошення. Ми очікуємо також на приїзд представників Гжешувського аеропорту, їхній досвід безцінний для Тернополя, отож, сподіваємося на їх допомогу», – сказав начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу