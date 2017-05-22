На Тернопільщині згоріла сауна

Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв.

Господарська будівля, обладнана під сауну, згоріла на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, пожежа сталася 21 травня. Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ та відділенням 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок пожежі у приватному господарстві загинули 15 курей Причини виникнення пожежі встановлюються.

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