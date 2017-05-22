На Тернопільщині згоріла сауна
13:20, 22 травня 2017Тернопіль
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Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв.
Причини виникнення пожежі встановлюються / фото sq.com.ua
Господарська будівля, обладнана під сауну, згоріла на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, пожежа сталася 21 травня.
Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв.
Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ та відділенням 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.
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Причини виникнення пожежі встановлюються.
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