На Тернопільщині згоріла сауна

13:20, 22 травня 2017
Тернопіль
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Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв.

фото sq.com.ua

Господарська будівля, обладнана під сауну, згоріла на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, пожежа сталася 21 травня.

Вогнем знищено господарську будівлю на площі 80 м. кв.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ та відділенням 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.

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Причини виникнення пожежі встановлюються.

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Теги: #Тернопільщина#пожежа в сауні