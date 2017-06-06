У ДТП на Тернопільщині загинув чоловік (фото)

Один чоловік загинув і ще один отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 4 червня на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, між селищем Товсте та селом Бересток Заліщицького району.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, там зіткнулися два автомобілі марки «ВАЗ-21061».

Водій одного з автомобілів врізався лівим переднім крилом у інше авто, яке стояло на проїжджій частині через поломку. Після цього транспортний засіб продовжив рух за інерцією і збив пасажира з припаркованого автомобіля, що стояв на узбіччі.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік 1973 року народження отримав травми не сумісні з життям.

Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували до лікарні водія, який вчинив аварію. В його транспорті на момент зіткнення перебувало четверо пасажирів.

За попередніми даними, обидва водії перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Подія внесена в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині тракторист переїхав велосипедиста.