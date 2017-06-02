На Тернопільщині тракторист переїхав велосипедиста
За попередньою інформацією, водій трактора був тверезий.
У Тернопільській області тракторист збив на смерть велосипедиста.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, ДТП сталося 1 червня у селі Новосілка Підволочиського району.
Велосипедист та водій трактора марки Т-150 рухалися сільською дорогою назустріч один одному. Проте інтервал між ними був недостатній, і велосипедист опинився під колесами трактора.
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Шансів вижити у чоловіка не було, оскільки трактор переїхав його.
Загиблим виявився місцевий мешканець, чоловік 1948 року народження.
За попередньою інформацією, водій трактора був тверезий. Стан загиблого буде відомий після проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, біля дороги на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка.