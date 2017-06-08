Тернопільська прокуратура скерувала до суду матеріали щодо двох терористів "ЛНР"

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами участі в терористичній організації «Луганська народна республіка» мешканців міст Дебальцеве Донецької області та Щастя Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, 41-річний житель Луганщини з червня 2014 року по жовтень 2016 року діяв у терористичній групі, яка входить до складу терористичної організації «ЛНР».

Зокрема, зафіксовано його участь в обстрілах із систем «Град» позицій сил АТО у Дебальцевому, а також уздовж лінії розмежування на Луганському напрямку.

Злочинну діяльність чоловік продовжував до жовтня 2016 року, коли його затримали працівники одного з так званих райвідділів внутрішніх справ МВС «ЛНР» за спричинення вогнепального поранення цивільній особі.

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Інший учасник цієї ж терористичної групи, займаючи посаду начальника штабу та відповідаючи за бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих йому терористів, підшуковував та набирав нових членів для терористичного підрозділу на території Донецької та Луганської областей.

Обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно обидвох бойовиків прокуратурою затверджено та скеровано до суду.

Санкція інкримінованого злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині розпочато кримінальне провадження щодо чиновниці, яка не подала е-декларацію.