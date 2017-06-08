У Тернополі затримали грабіжника, який вночі напав на жінку

У Тернополі затримали чоловіка, котрий пограбував жінку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злочин було скоєно 6 червня близько опівночі на вулиці Острозького.

Читайте такожЗаможних жителів Тернопільщини попереджають про серйозну загрозу

Повертаючись з роботи, тернополянка помітила, як за нею слідом йде невідомий молодий чоловік. Жінка взяла до рук телефон, аби у випадку небезпеки зателефонувати рідним, проте не встигла. Зловмисник наздогнав жінку біля її будинку, вдарив ногою по руці і вибив телефон. Після цього він завдав удару у голову, вхопив сумочку і втік.

Жінка відразу зателефонувала в поліцію. Патрульним, які прибули на виклик, вона описала грабіжника. Через кілька хвилин правоохоронці затримали нападника біля залізничного вокзалу.

Грабіжником виявився раніше судимий 32-річний житель обласного центру.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.