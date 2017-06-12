На Тернопільщині викрили інспектора поліції, який отримав 300 доларів хабара

На Тернопільщині викрили інспектора дорожнього нагляду Зборівського відділення поліції ГУНП в області, який отримав 300 доларів хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що поліцейський вимагав та отримав 300 доларів неправомірної вигоди за не притягнення місцевого жителя до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння. Передача грошей відбувалась у автомобілі «Citroen C5», у якому проведено обшук та вилучено вищевказані кошти. Злочин викрито спільно з працівниками СБУ.

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Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України ( вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).