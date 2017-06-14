На Тернопільщині у травні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали – яйця та молоко

В Тернопільській області у травні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали – яйця та масло. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у травні в порівнянні з квітнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

Подешевшали яйця – на 15,3%, молоко – на 4%, сир – на 3,1%, олія – на 0,8%, масло – на 0,7%.

Натомість фрукти подорожчали на 15,4%, овочі – на 12,2%, м’ясо – на 3,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 4,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 8,1%, алкогольні напої – на 2,1%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулося головним чиним за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 5,3%, каналізацію – на 4,7%, природний газ – на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,5% за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,4% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,2%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним транспортом на 0,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням телефонного та телефаксового обладнання на 0,9%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 6,7%.