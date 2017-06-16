На Тернопільщині госпіталізували 5-річну дитину, яку збив автобус

На Тернопільщині госпіталізовано 5-річну дитину, яку збив рейсовий автобус. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із підозрою на закриту травму тазу та на перелом клубової кістки хлопчика доставили до Борщівської райлікарні учора о 17 год.

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У ході перевірки правоохоронці встановили, що на зупинці громадського транспорту водій рейсового автобуса "Борщів-Вовківці" порушив правила дорожнього руху. За даними батька дитини, коли його син виходив з автобуса, водій рушив і хлопчик опинився під колесами.

Водій у свою чергу переконує, що дитина раптово почала бігти, і він не встиг загальмувати.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).