В Одесі на вулиці знайшли покинуте тримісячне немовля. Як повідомляє радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк, малюка побачили перехожі і забрали додому, передає Думська.

Люди викликали поліцію та швидку. На щастя, дитина не постраждала.

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«На місце виїхали фахівці ювенальної превенції ГУНП, — зазначив Форостяк. — В результаті оперативних заходів встановлено, що у дитини є «батьки», якщо можна їх так назвати — за деякими даними, асоціальна сім'я, яка просто залишила дитину з незрозумілих поки причин, а може і на щастя малюка. Дитини відвезуть спочатку в лікарню, де обстежують, а потім, ймовірно, в притулок. Що стосується батьків, то їх, швидше за все, будуть позбавляти батьківських прав».

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