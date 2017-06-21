У Тернополі у промисловій зоні виявили три боєприпаси часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 20 червня в 11.20 на відкритій території на вул. Лук’яновича було знайдено артилерійський снаряд калібром 100 мм, артилерійський снаряд калібром 76 мм та мінометну міну калібром 82 мм.

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Після обстеження території, прилеглої до місця небезпечної знахідки, всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого вибуху.