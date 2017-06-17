На Донеччині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та боєприпасів (фото)
Під час проведення санкціонованих обшуків у будинку та на прилеглій території правоохоронці вилучили 800 набоїв різного калібру, два гранатомети РПГ-18, дві гранати РГД-5 та чотири двохсотграмові тротилові шашки.
Співробітники Служби безпеки України вилучили у жителя одного із селищ Мар’їнського району Донеччини арсенал зброї та боєприпасів.
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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Під час проведення санкціонованих обшуків у будинку та на прилеглій території правоохоронці вилучили 800 набоїв різного калібру, два гранатомети РПГ-18, дві гранати РГД-5 та чотири двохсотграмові тротилові шашки», - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження військових засобів ураження.