На Тернопільщині неповнолітні брати зв’язали і обікрали чоловіка
12:08, 22 червня 2017Тернопіль
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15-річний та 11-річний хлопці, дізнавшись, що їх односелець продав коня, прийшли до нього просити гроші на цигарки та випивку.
REUTERS
На Тернопільщині неповнолітні брати зв’язали і обікрали чоловіка. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Забойки Тернопільського району.
15-річний та 11-річний хлопці, дізнавшись, що їх односелець продав коня, прийшли до нього просити гроші на цигарки та випивку.
Після відмови, скориставшись тим, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, зв’язали йому мотузкою ноги та забрали кошти.
Як заявив потерпілий, у нього пропали 3 тис. грн.
Неповнолітні запевняють, що взяли лише 660 грн.
Хто каже правду з’ясовує слідство.
Дії неповнолітніх кваліфіковано ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж).
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