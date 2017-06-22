На Тернопільщині неповнолітні брати зв’язали і обікрали чоловіка. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Забойки Тернопільського району.

15-річний та 11-річний хлопці, дізнавшись, що їх односелець продав коня, прийшли до нього просити гроші на цигарки та випивку.

Після відмови, скориставшись тим, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, зв’язали йому мотузкою ноги та забрали кошти.

Як заявив потерпілий, у нього пропали 3 тис. грн.

Неповнолітні запевняють, що взяли лише 660 грн.

Хто каже правду з’ясовує слідство.

Дії неповнолітніх кваліфіковано ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж).