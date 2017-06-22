За 5 місяців Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 496,6 млн грн. Як повідомила УНІАН в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 190,8 млн грн або на 62% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 413,6 млн грн (приріст до минулого року склав 48% або 133,4 млн грн). Також сплачено 67,4 млн грн мита (+43,9 млн грн), 14,6 млн грн акцизного податку (+13,3 млн грн), 1 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів (+0,2 млн грн).

Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були легкові автомобілі (сплачено 77,9 млн грн, що на 76,3 млн грн або у 49 разів більше, ніж торік), причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (сплачено 49,8 млн грн, порівняно з минулим роком це на 45,3 млн грн або в 11 разів більше), сідельні тягачі (сплачено 52,5 млн грн, приріст порівняно з 2016 роком склав 45,9 млн грн або у 8 разів більше).

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів становить 21,2 млн грн.