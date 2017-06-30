На Тернопільщині госпіталізовано 5 осіб, які отруїлися на поминках.

Як повідомили УКНІАН в прес-службі управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, 5 жителів с. Ценів Козівського району потрапили в інфекційне відділення центральної комунальної районної лікарні з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт». Відомо, що усі хворі споживали страви під час поминального обіду.

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Працівники Козівського відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» провели бактеріологічні дослідження на місці отруєння, відібрано 3 взірці харчових продуктів: яйця, молоко, сметану вдома у громадянки, яка проводила поминальний обід, 2 проби питної води з індивідуальної криниці та 20 змивів.

«Наразі проводиться епідрозслідування, з’ясовуються причини захворюваності та проводяться заходи щодо недопущення поширення спалаху», – повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Євгеній Безрукий.