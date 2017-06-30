На Тернопільщині впродовж двох днів відзначатимуть 100-річчя найбільшого бою Січових Стрільців

На Тернопільщині впродовж двох днів відзначатимуть 100-річчяя найбільшого бою Січових Стрільців поблизу с. Конюхи Козівського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розпочнуться урочисті заходи 1 липня о 9 год молебнем та освяченням хреста на могилі Січового Стрільця Володимира Загульського на кладовищі біля Успенського храму у селі Конюхи.

Також в суботу відбудеться регіональна наукова конференція «Конюхи у Першій світовій війні», погашення пам’ятним штемпелем художнього конверта та художньої листовної картки до 100-річчя бою, концерт пам’яті Українських Січових Стрільців.

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Протягом дня будуть діяти тематичні виставки «УСС із фондів Бережанського краєзнавчого музею», «Січове стрілецтво в літературі та мистецтві», «Українські військові відзнаки періоду національно-визвольної боротьби 1914-1946 рр.», «Українські січові стрільці у філателії».

У неділю 2 липня після урочистої літургії та запалення лампадок й покладання квітів до пам’ятника борцям за волю України відбудеться хода учасників відзначення 100-річчя історичної звитяги Українських січових стрільців вулицями села Конюхи до могили УСС, яка розташована біля урочища Звіринець, де відбувся бій.

Там буде освячено меморіал Українським Січовим Стрільцям за участі митрополита Василія Семенюка та священиків Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

О 16 год розпочнеться фестиваль стрілецької, повстанської, української народної пісні «На хвилях Корси».

Увечері для гостей свята на сільському стадіоні виступлять місцеві гурти та ансамблі.