На Тернопільщині відкрили дитячий садок на 30 дітей (фото)

На Тернопільщині у селі Жабиня Зборівського району відкрили дитячий садок на 30 дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, повністю відремонтувати приміщення старого садочка вдалося за рахунок коштів Державного Фонду Регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Даний садочок знаходиться на території Кальненської сільської ради, яка охоплює село Жабиня та село Кальне. У цих двох селах мешкають 60 дітей дошкільного віку, з них 30 – у селі Жабиня. Приміщення дитячого садочка розраховане на одну різновікову групу. У ньому облаштовано та естетично оформлено ігрову кімнату, спальню, роздягальню, спортивно-музичну залу. Встановлений також санвузол та кухня.

Як зазначив під час урочистого відкриття садочка голова Тернопільської ОДА Степан Барна, наступний рік в області буде ключовим з точки зору залучення коштів місцевих бюджетів. Частка співфінансування по Фонду Регіонального розвитку складатиме 30%.

«Важливо, щоб люди усвідомлювали не тільки те, що потрібно в когось просити кошти, а й самим долучалися до того, аби шукати відповідні можливості, в тому числі, й фінансові для ремонту школи, садочка, дороги. Торік ми відкрили кілька садочків на території області, які стали функціональними. Цього ж року лише по лінії ДФРР плануємо ще близько 10 садочків. І це, власне, буде одним із найкращих показників з точки зору розвитку соціальної інфраструктури на території Тернопільської області», – сказав Барна.

Нардеп від Тернопільщини Тарас Юрик під час відкриття садка подякував місцевим жителям за активність.

«Хочу подякувати громаді села Жабиня, яка була дуже активною в намаганні змінити ситуацію з дитячим садочком. Зараз ми бачимо результат цих намагань. Те, що відбулося це результат спільної роботи, роботи громади, яка була активною, та роботи влади, яка почула проблему і знайшла кошти. Тому я тішуся за дітей, які будуть мати можливість навчатися в гарному, новому та по-сучасному облаштованому дитячому садочку», – сказав Юрик.