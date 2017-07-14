У Тернополі за участі Порошенка відкрили відреконструйований за 34 млн грн радіологічний корпус обласної лікарні.

У Тернополі відкрили відреконструйований за 34 млн грн радіологічний корпус обласної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли президент України Петро Порошенко, Віце-прем'єр-міністр — Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, голова ТОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, народні депутати від Тернопільщини Олег Барна та Тарас Юрик, представники медичної галузі.

У оновленому приміщенні розміщений сучасний лабораторний комплекс та центрлізована стерилізаційна. Лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням.

«Обладнання закуповували впродовж 5 років. Таку лабораторію може собі дозволити не кожна лікарня, аналогічної в Західній Україні немає, може є в Києві і Дніпропетровську. Наша лабораторія оснащена топовою апаратурою, де аналізи проводяться в автоматичному режимі і вплив людини мінімізований – тільки на етапі забору крові і кровопідготовки. Все решта робить машина», –зазначив головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар.

Як зазначив під час виступу Порошенко, це не останній об’єкт, який відкривають на базі обласної лікарні.

«Невдовзі тут постане і кардіологічний центр. Щоб в Тернополі робилися операції на відкритому серці. Щоб не їздили люди до інших міст, у Тернополі хай роблять, у Тернпоолі працюють найкращі лікарі», – сказав Порошенко.

Він додав, що реалізовувати такі проекти вдається завдяки реформі децентралізації.

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«Ще три роки тому ніхто не вів мову про масові відкриття нових об’єктів. Ми скерували кошти в області, в 7 разі збільшилися бюджети розвитку територіальних громад, і ми бачимо результат», – зазначив президент

Реконстуркція радіологічного корпусу відбулася за кошти Державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. Реконструкція радіологічного корпусу була розпочата у 2011 році, але в 2015 році роботи були «заморожені» через брак коштів.

Сума будівельних робіт та ремонтних робіт склала 34 млн грн.

Ще орієнтовно на 40 млн грн було закуплено сучасне обладнання, яке у повній мірі забезпечує лікарні біохімічних, імунологічних, бактерологічних та інших видів лабораторних досліджень.