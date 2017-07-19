У Тернополі юнака вдарило струмом при спробі зробити селфі на вагоні (фото)

У Тернополі в реанімацію госпіталізовано 15-річного хлопця, якого вдарило струмом у 27 тис. вольт на залізничному вагоні.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора близько 18 години на тернопільському залізничному вокзалі.

Хлопець заліз на вагон, аби сфотографуватися. Він наблизився на відстань менше 2 м до дротів високовольтної лінії і його вдарило струмом.

«Ми отримали повідомлення, що на вулиці Новий Світ на вагоні горить людина. Прибувши туди, побачили бригаду швидкої та ДСНС, які знімали неповнолітнього з вагону. Після цього швидка у супроводі поліцейських транспортувала потерпілого до лікарні», – розповів інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Слухинський.