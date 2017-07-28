На Тернопільщині в Шумській ОТГ відкрили нове футбольне поле зі штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистому відкритті взяли заступник голови Тернопільської ОДА Олег Валов, голова обласної ради Віктор Овчарук, народний депутат України від Тернопільщини, голова Федерації футболу Тернопільскої області Тарас Юрик, керівництво Шумського району, Шумської ОТГ та місцеві жителі.

Відкриття футбольного поля зі штучним покриттям у Шумській ОТГ стало можливим завдяки співфінансуванню з бюджету об’єднаної громади, яка виділила 470 тис. грн на облаштування основи футбольного поля. За рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток було отримано 800 тис. грн.

За ці кошти встановили тренажери, огорожу, штучну траву. Облаштування футбольного поля тривало два місяці.

«Побудувати цей майданчик нам вдалося завдяки співпраці Федерації футболу України з Шумською об’єднаною територіальною громадою. Сьогоднішні ми закладаємо ще одну цеглину до фундаменту великого футбольного майбутнього Тернопільщини», – сказав під час свого виступу Юрик.

Загалом цього року на розвиток інфраструктури спорту області, а саме на футбольні поля, тренажерні майданчики та спортзали, буде скеровано 35 млн грн.