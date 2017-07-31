30 бійців батальйону "Тернопіль" вирушили в зону АТО в рамках ротації

У рамках чергової ротації 30 співробітників спеціального батальйону патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» учора вирушили на схід України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, разом із керівництвом обласної поліції та рідними провести поліцейських та побажати їм легкої служби прийшов голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Він подякував бійцям за мужність та патріотизм, і висловив вдячність їхнім рідним за розуміння та підтримку.

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«Завдяки нелегкій службі поліцейських у зоні АТО у нашому краї та в наших родинах зберігається спокій. Саме тому я щиро вдячний рідним за мужність та підтримку своїх чоловіків, синів та батьків, а їм, у свою чергу, – за сміливість, відвагу та героїзм, який вони проявляють під час несення служби на східному фронті. Кожен день, проведений на війні, – це ще один важливий внесок у нашу спільну перемогу над ворогом», – сказав Барна.

Триватиме ротація 45 днів.