На Тернопільщині відбудеться свято Червоногородського замку

На Тернопільщині 13 серпня відбудеться свято Червоногородського замку. Розпочнеться святкування о 12 год.

Читайте такожНа Тернопільщині відзначили свято Кременецького замку (фото)Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках святкувань відбудуться спортивні ігри та змагання, святкова концертна програма за участю гостей з Чорткова, Городенки, Борщова та самодіяльних аматорських колективів Заліщицького району.

Увечері для гостей виступатимуть солісти Національної опери України Петро та Павло Приймаки, а також Павло Доскоч.

Завершить програму дискотека, яка триватиме з 21 до 22 год, та святкова ватра.

Захід реалізовується в рамках зініційованого головою Тернопільської ОДА Степаном Барною проекту «Свято Замку».

«Проект «Свято Замку» ми реалізовуємо уже другий рік. Бачимо, як за цей час зросла обізнаність про туристичні принади Тернопільщини. Водночас, ідея полягає не лише у збільшені потоку туристів, і, звісно, не в одноденній святковій забаві. Підготовка до таких заходів – це додатковий стимул для самих місцевих жителів підтримувати територію чистою та дбати про навколишній благоустрій. Також це нагода разом подумати і віднайти шляхи додаткового розвитку цих старовинних споруд, зібрати найсміливіші ідеї», – зауважив Барна.