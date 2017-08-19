Співак Підлужний отримав звання "Почесний громадянин Тернополя"

Нагородження відбудеться під час урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста 28 серпня.

Співак Андрій Підлужний отримав звання «Почесний громадянин Тернополя». Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла учора депутати міськради. Читайте такожНа Тернопільщині 21 жінка отримала почесне звання "Мати-героїня"Загалом почесне звання присвоєно 5-м тернополянам, з них двом посмертно. Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» отримали громадський діяч, член міської організації «Народний Рух України» Володимир Колінець, композитор, вокаліст, музикант, поет, телеведучий та актор Андрій Підлужний, письменник, драматург, журналіст, краєзнавець Борис Мельничук. Посмертно відзначили молодшого лейтенанта, командира взводу окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр Мирослава Мислу та предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви блаженніший Мефодія, Митрополита Київського і всієї України Валерія Кудрякова. Звання «Почесний громадянин Тернополя» присвоєно тернополянам за вагомий внесок у становленні української державності.

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