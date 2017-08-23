МЗС відзначило креативне фото, зроблене в Теребовлянському замку у рамках патріотичного флешмобу "Селфі з прапором"
За умовами акції, у День Державного Прапора 23 серпня найбільш захоплюючі світлини, зроблені учасниками флешмобу, були оприлюднені на всіх сторінках соцмереж МЗС.
Міністерство закордонних справ України на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці опублікувало креативне фото, зроблене в Теребовлянському замку у рамках патріотичного флешмобу «Селфі з прапором».
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за умовами акції, у День Державного Прапора 23 серпня найбільш захоплюючі світлини, зроблені учасниками флешмобу, будуть оприлюднені на всіх сторінках соцмереж МЗС. А фото-переможець стане обкладинкою акаунтів МЗС у соціальних мережах до кінця літа.
Серед небагатьох фото, поширених на офіційній сторінці, відзначена креативність та оригінальність світлин з прапором України, зроблених у замку на Теребовлянщині. Участь в акції взяли участь усі працівники апарату та структурних підрозділів Теребовлянської РДА, а також районних управлінь та установ під керівництвом голови райдержадміністрації Юрія Ништи.