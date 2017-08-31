У Тернополі в найстарішій церкві міста виявили підземну камеру

У Тернополі в церкві Воздвиження Чесного Хреста 16 ст., яку ще в місті називають Надставною, виявили підземну камеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про знахідку на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив активіст дослідження підземель міста, голова ГО City Project Андрій Кір.

Він зазначив, що окрім археологічних розкопок біля замку прилеглу теритоію вирішили дослідити георадаром, з допомогою якого під землею виявили замкові мури, руїни будівель, потенційні підземні переходи та можливі залишки в'їзних воріт.

«Вирішили просканувати підлогу і в Надставній церкві. По центру храму на глибині 2-2,5 м виявили підземне приміщення/камеру. Чітко проглядається склепіння. Наразі важко стверджувати, що це конкретно і яке його призначення. Версій декілька: від крипти до підземної камери, що з'єднувалась з підземним ходом», – написав Кір.

Зараз фахівці міркують, як потрапити у дане підземне приміщення.

«А що, як це сховок для нашої легендарної тернопільської Біблії, інкрустованої коштовним камінням? Чи, можливо, це саме той шлях, яким невідомі патріоти за радянських часів вночі проникали в церкву та піднімали український прапор», – додав у дописі Кір.