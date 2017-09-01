На Тернопільщині під час добування каменю у кар’єрі натрапили на поховання воїнів Першої світової війни
12:22, 01 вересня 2017Тернопіль
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Археологи знайшли хрестики, ґудзики, монети, зброю воїнів австрійської, німецької та російської армій.
Фото прес-служби ТОДА
На Тернопільщині під час добування каменю кар’єрі натрапили на поховання воїнів Першої світової війни. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на горі Лисоня зараз проходить процес ексгумації на місці виявлених рештків військових. Загалом в даному місці у два шари поховано орієнтовно 50-60 осіб.
Фото прес-служби ТОДА
За словами заступника керівника меморіально-пошукового комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Володимира Харчука, розкопки проводяться археологічним методом.
Археологи знайшли хрестики, ґудзики, монети, зброю воїнів австрійської, німецької та російської армій.
Усі роботи планують завершити до 5-6 вересня.
Фото прес-служби ТОДА
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