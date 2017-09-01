На Тернопільщині під час добування каменю у кар’єрі натрапили на поховання воїнів Першої світової війни

12:22, 01 вересня 2017
Тернопіль
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Археологи знайшли хрестики, ґудзики, монети, зброю воїнів австрійської, німецької та російської армій.

Фото прес-служби ТОДА

На Тернопільщині під час добування каменю  кар’єрі натрапили на поховання воїнів Першої світової війни. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на горі Лисоня зараз проходить процес ексгумації на місці виявлених рештків військових. Загалом в даному місці у два шари поховано орієнтовно 50-60 осіб.

Фото прес-служби ТОДА

За словами заступника керівника меморіально-пошукового комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Володимира Харчука, розкопки проводяться археологічним методом.

Археологи знайшли хрестики, ґудзики, монети, зброю воїнів австрійської, німецької та російської армій.

Усі роботи планують завершити до 5-6 вересня.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #новини Тернопільщини#археологічні знахідки#похованя часів Першої світової