На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 44-річний водій. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 2 вересня о 20.56 в Бучачу на вул. Тернопільська зіткнулись автомобілі «Mercedes Sprinter» та «Fiat Tipo».

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Fiat Tipo», громадянин 1973 року народження загинув на місці пригоди, а пасажира даного автомобіля, громадянина 1949 року народження у важкому стані шпиталізовано в Бучацьку центральну районну лікарню.

До ліквідації наслідків ДТП залучались рятувальники. Черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини вжито комплекс заходів, спрямованих на запобігання займання пролитого палива та деблокуванні загиблого із пошкодженого автомобіля.