Влада Тернопільщини закликала об’єднані громади скоріше подати проекти на освоєння коштів із бюджету

Влада Тернопільщини закликала керівників об’єднаних громад до кінця тижня подати проекти на освоєння коштів із субвенції з державного бюджету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йшлося на нараді під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Олега Валова.

Як поінформував під час наради начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко, станом на 1 вересня лише три громади не подали заявок на реалізацію проектів – Почаївська, Лопушненська та Черниховецька. Утім, за його словами, вони пообіцяли пришвидшитися і подати заявки вже протягом цього тижня.

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Харчено також повідомив, що на сьогоднішній день обласна адміністрація уже погодила заявок на понад 95 млн грн або майже 83% від загальної кількості.

«Як бачимо, обласна адміністрація виконує свої зобов’язання. Роботу ми не затримуємо, працюємо оперативно. Налагоджена також належна комунікація з громадами», – зауважив Харченко.

У свою чергу Валов акцентував увагу на тому, що головам громад слід негайно активізувати роботу, щоб подачу заявок можна було завершити уже протягом цього тижня.

«У цьому плані потрібно пришвидшитися, адже почалася осінь, і невідомо, які будуть погодні умови. Відтак, потрібно зробити все максимально можливе, щоб цього року освоїти субвенцію в повному обсязі та вчасно», – наголосив Валов.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році для 36-ти об’єднаних громад області передбачено понад 115 млн. грн. субвенції на розвиток інфраструктури.