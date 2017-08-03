На Тернопільщині Байковецька, Гусятинська та Борщівська ОТГ стали лідерами в рейтингу об’єднаних громад області

Як повідомила УНІАН директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник, такими є результати оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад за перше півріччя 2017 року на підставі результатів моніторингу виконання місцевих бюджетів за даний період та чотирьох основних показників, які відображають власні доходи на 1-го мешканця, рівень дотаційності бюджетів, питому вагу видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах (без субвенцій з державного бюджету) та капітальні видатки на одного мешканця (без субвенцій з державного бюджету).

Лідером серед об’єднаних територіальних громад із чисельністю понад 15 тис. осіб на Тернопільщині стала Борщівська громада, із чисельністю від 10 до 15 тис. осіб – Великогаївська громада, із чисельністю від 5 до 10 тис. осіб – Байковецька громада, із чисельністю менше 5 тис. осіб – Заводська громада.

Аутсайдерами оцінки є Борсуківська, Коцюбинська та Мельнице-Подільська громади

«Аналіз свідчить, що найнижчі показники фінансової спроможності характерні для більшості невеликих громад, за винятком тих – на території яких розміщені бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства реального сектору економіки», – зазначила Воляник.

Наразі стоїть питання про подальше укрупнення малоспроможних малих ОТГ.