На Тернопільщині відбувся фестиваль «Борщівська вишиванка». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у фестивалі взяв і голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що особливістю Борщівського цього району є сорочка, вишита чорними нитками, яка стала своєрідною візитівкою краю.

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«Вже 10-тий рік поспіль має продовження, розширення, успіх і користується чималою популярністю не лише серед українців. Фестиваль «Борщівська вишиванка» – це не лише свято борщу, а й свято України і багатоманіття нашої культури. Приємно говорити й про те, що сьогодні «Борщівська вишиванка» є символом відродження України і символом перемоги добра над злом. Адже багато поколінь українців проливали свою кров на чорну українську землю, в багатьох обставинах віддавали життя за те, щоб ми сьогодні мали незалежну українську державу», – сказав під час виступу Барна.

Принагідно очільник краю подякував понад 300 військовим-контрактникам з Борщівського району, котрі сьогодні служать у Збройних силах України, а також захищають територіальну цілісність нашої держави.

«Завдяки їм ми маємо можливість прославляти нашу культуру на весь український край. Я впевнений, що ці кроки, які ми робимо разом для підтримки української армії, для відродження нашої культури говорять про те, що ми непереможні», – сказав голова ТОДА.

Нагадаємо, раніше у Тернополі відбулися урочистості з нагоди триріччя 44-тої окремої артилерійської бригади.