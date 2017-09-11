У Тернополі відбулися урочистості з нагоди триріччя 44-тої окремої артилерійської бригади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у святкування взяли керівники обласної та районної влади, духовенство, військовослужбовці, котрі проходили службу у частині, ветерани та волонтери.

Як зазначив під час вітального слова т. в. о. командира бригади Олександр Машковський, у 2014 році військова частина створювалася практично з нуля в місті Яворів на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та отримала разом зі старою відновленою технікою, частину нової. Пройшла бойове злагодження на Яворівському полігоні. З цього часу успішно виконує бойові завдання в зоні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

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«З січня 2015-го наша артилерійська бригада дислокується у Тернополі. Основу особового складу склали військовослужбовці, які були призвані в рамках третьої хвилі мобілізації. Зараз у частині проходять військову службу військовослужбовці за контрактом та солдати строкової служби. Строковики несуть службу в пункті постійної дислокації та виконують завдання з охорони та оборони об’єктів військової частини. В зоні проведення антитерористичної операції бригада перебуває безперервно з початку листопада 2014 року», – нагадав історію відновлення частини та початок її діяльності Машковський.

Він додав, що підрозділи військової частини продовжують перекривати танконебезпечні напрями в Луганській області та можливі напрямки прориву противника.

Приєднуючись до вітань, голова Тернопільської ОДА Степан Барна уточнив, що 44-ту окрему артилерійську бригаду відновили 2014 року за ініціативи Президента України Петра Порошенка.

«І сьогодні ця ініціатива також має місце у Тернопільській області, адже на Тернопільщині сьогодні тривають роботи з відновлення ще трьох військових частин. Але на цьому ми не зупиняємося. Зараз активно працюємо з Міністерством оборони не тільки в питаннях розширення 44-ої бригади, а й зацікавлені, щоб на Тернопільщині відновлювалися всі військові частини. Тому працюємо також над розширенням Національної гвардії і військових з’єднань, котрі знаходяться у Бережанах, і я сподіваюся, що це дасть можливість залучити більше наших юнаків, які бажають служити за контрактом», – зазначив Барна.

З нагоди третьої річниці відновлення військової частини та 44-ої бригади кращі військовослужбовці отримали грамоти та відзнаки «За службу Україні». Завершилися урочистості святковим концертом.