На Тернопільщині 27-річний чоловік став жертвою шахрая, отримавши за проданий мотоцикл сувенірні долари

27-річний кременчанин став жертвою шахрая, який «придбав» у нього мотоцикл за сувенірні долари.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілий розмістив оголошення про продаж транспортного засобу в мережі Інтернет.

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Покупець зателефонував й домовився про зустріч на одній з вулиць Кременця. Покупцеві товар підійшов, відтак запропонував одразу розрахуватися готівкою. Отримані 1,3 тис. доларів потерпілий уважно оглянув та перерахував. Раптом покупець попросив віддати йому кошти, оскільки в нього виявилися зауваження до одної з деталей мотоцикла. Та невдовзі він передумав, віддав кошти і таки забрав мотоцикл.

Вже вдома кременчанин побачив, що отримав сувенірні долари.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.