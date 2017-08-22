На Тернопільщині чоловік викрав у брата гроші та тиждень пригощав односельчан випивкою

На Тернопільщині 26-річний чоловік викрав у свого брата валюти на понад 8 тис. грн і цілий тиждень пригощав односельчан випивкою. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора про крадіжку 125 американських доларів, 100 євро та 500 злотих повідомив 27-річний житель Тернопільського району.

Потерпілий розповів, що гроші були в туристичному рюкзаку, з яким він нещодавно приїхав з відпочинку. Коли ж знадобилися кошти виявив пропажу.

Злодія допомогли розшукати односельці потерпілого, які повідомили, що його безробітний брат весь попередній тиждень ходив селом з великою сумою готівки і вгощав усіх випивкою.

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На рік молодший родич потерпілого зізнався у скоєному. Частину грошей він потратив на алкоголь, а за решту придбав мобільний телефон.

Крадієві інкримінують ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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