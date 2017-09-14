На Тернопільщині за 8 місяців кількість безробітних скоротилась на 15,2%

На Тернопільщині за 8 місяців кількість безробітних у порівнянні з відповідним періодом 2016 року скоротилась на 15,2% та склала 8 тис. 397 осіб. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, серед них половина – жінки, третина – молоді люди віком до 35 років, 40,3% – службовці, 48,4% – з вищою освітою.

За сприяння центрів зайнятості Тернопільщини за січень-серпень 2017 року вдалося працевлаштувати 17 тис. 293 особи, з них 7 тис. 47 безробітних.

З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 347 осіб зі статусом безробітного.

Читайте такожНа Тернопільщині у 2017 році на створення будинків сімейного типу скерують 3,8 мільйонів гривень держсубвенції

Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 13 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 2631 особу, після завершення яких майже 700 - працевлаштовано на постійні місця праці».

У січні-серпні 2017 року роботодавці пропонували 27 тис. 605 вакансій або на 22,4% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3,6% були із заробітною платою вищою від середньої по області, 54% – з мінімальною зарплатою. На 1 вересня 2017-го актуальними були 2 тис. 824 вакансій, з них 1500 – для робітників.

Найбільшим попитом в області користувались продавці, водії автотранспортних засобів, монтери колії, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, працівники будівельних професій, електрогазозварники, електромонтери, швачки, трактористи, автослюсарі, а також підсобні робітники, вантажники, прибиральники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 3 безробітних, найбільше у Шумському – 13, найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості - 1 безробітний.

Допомогу по безробіттю отримували 7 тис. 236 осіб. Середній розмір цієї допомоги у серпні 2017 року становив 1 тис. 786 грн.