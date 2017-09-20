За 8 місяців підприємцям Тернопільщини відшкодовано 96% ПДВ

11:56, 20 вересня 2017
Тернопіль
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За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

REUTERS

У січні-серпні цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 272 млн грн ПДВ.

Читайте такожНа Тернопільщині платникам податків у січні-травні повернули 156 млн грн ПДВ – 91% від заявленогоЯк повідомили УНІАН у відділі організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області, загалом за 8 місяців 64 суб’єкти господарювання Тернопільської області заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 283 млн грн. Торік ця сума за відповідний період становила 168 млн грн.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 50 млн грн, з них 33 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, 17 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.

Станом на початок вересня минулого року невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 104 млн грн.

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Теги: #відшкодування ПДВ#тернопільська відшкодування пдв