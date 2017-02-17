У січні підприємці Тернопільщини заявили до відшкодування 22 мільйони гривень ПДВ

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 3 млн грн або 16% більше, ніж у січні минулого року.

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Станом на початок лютого загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 57 млн гривень. З них 46 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.

Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 р. № 1797-VІІІ, а саме пунктом 92, внесено зміни до ст. 200 Податкового кодексу України, що регулює, зокрема, порядок бюджетного відшкодування ПДВ.

Так, із 1 січня 2017 року формуватиметься лише один Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Здійснюватиметься це на підставі баз даних ДФС і Держказначейства України.