На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано 24-річного водія (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 24-річного водія.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилося учора на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік міста Монастириська.

За словами слідчих, 26-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 порушив правила обгону. Об'їжджаючи рейсовий автобус, він не переконався у безпечності руху і спровокував зіткнення із зустрічним авто.

При огляді лікарів стало відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Внаслідок ДТП госпіталізовано в реанімаційне відділення районної лікарні водія Skoda Octavia, у нього – закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом стегна та передпліччя, травми грудної клітки та рвана рана вуха.

Щодо винуватця ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), а також складено протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).