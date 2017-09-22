На Тернопільщині відкрили відділення СРАР-терапії, де лікуватимуть розлади сну та хропіння (фото)

На Тернопільщині у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації Борщівського району сьогодні відкрили відділення СРАР (сіпап) терапії, що дозволить тепер лікувати апное та важкі розлади сну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також на базі лікувального закладу розширили вже існуюче відділення водолікування з процедурами підводного витягу хребта під нахилом, кисневої, озонової та гідромасажної ванн та 4-х камерної ванни для рук і ніг.

Як зазначила лікар-кардіолог Більче-Золотецької лікарні реабілітації Ганна Гарасимяк, відділення СРАР-терапії єдине в області, що створене на базі комунального закладу.

«У даному відділенні будуть лікувати та діагностувати храп та обструктивне апное сну. Метод, за яким ми будемо працювати, дозволяє діагностувати небезпечний стан, а саме: зупинку дихання вночі. Такі проблеми також можуть бути і в діток, і у вагітних. Тому тепер за допомогою цього діагностичного апарату ми маємо можливість лікувати наших пацієнтів, які перебувають тут на лікуванні 21 день», – розповіла Гарасимяк.

За її словами, СРАР-терапія застосовується для лікування синдрому обструктивного апное сну і хропіння за допомогою апаратів, які створюють постійний позитивний тиск у верхніх дихальних шляхах, що дозволяє зберегти глотку у відкритому стані і попереджає її западіння.

Лікування дозволяє нормалізувати сон, підвищити працездатність та активність, зменшити вагу без додаткових дієт, нормалізувати артеріальний тиск і покращити серцевий ритм,; знизити ризик інфаркту та інсульту в десять разів.

«Не менш важливе також відділення водолікування, де проводять підводне витягування хребта, – це метод лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, що полягає в усуненні спазму м’язів спини і пов’язаного з ним больового синдрому. Процедура застосовується при спазмах м’язів, грижах і протрузіях дисків. Раніше в лікарні було два види витягування хребта – підводне вертикальне та сухе горизонтальне. Тепер же впровадили й третій вид – підводний витяг хребта під нахилом 450 градусів», – повідомила Герасимяк.

Участь у відкритті відділення взяв голова ТОДА Степан Барна.

«Більче-Золотецький санаторій – це один з провідних лікувальних та оздоровчих закладів в Україні. Понад 5 тисяч хворих, котрі потребують реабілітації, приходять в даний комунальний заклад. Особливо важливо, що там проходять лікування й учасники антитерористичної операції. Сподіваюся, що кожен буде мати можливість не тільки покращити тут своє здоров’я, а й моральний стан», – зазначив Барна.

Водночас він наголосив, що з боку держави також здійснюються кроки в напрямі забезпечення утримання даного закладу.

«Минулого року ми виділили з Фонду регіонального розвитку майже 3 млн грн на будівництво очисних споруд і сподіваюся, що вже незабаром вони будуть завершені. Другим кроком буде встановлення сонячних батарей для підігріву води і басейну в даному санаторії для того, щоб зробити його енергоефективним та комфортнішим і, звичайно, дозволити здешевити вартість послуг навіть для соціальних категорій населення», – підкреслив Барна.

Довідка УНІАН. Цьогоріч Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації виповнилося 70 років.

У закладі є 200 стаціонарних ліжок і велике фізіотерапевтичне відділення, де проводиться близько ста лікувальних процедур. Вже третій рік у лікарні функціонує відділення для відновлювального лікування захворювання і травм спинного мозку.

Також на базі терапевтичного відділення відкрито 50 ліжок для лікування учасників АТО і членів їх сімей. У даному закладі лікуються та проходять реабілітацію не лише пацієнти з області, а й з усієї України.