У Тернопіль з метою популяризацією спорту приїхали гравці міні-футболу з мадридського «Реалу».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, приїзд відбувся за ініціативи голови Федерації футболу Тернопільської області Тараса Юрика.

Під час зустрічі з футболістами голова ТОДа Степан Барна подякував гравцям «Реалу» за підтримку футболу в Україні та зокрема у Тернопільській області.

«Я вдячний Федерації футболу Тернопільської області та особисто Тарасові Юрику, який завжди підтримує футбол та активно його пропагує. Ми сприймаємо футбол не просто як напрямок спортивного захоплення, для нас важливо підтримувати ініціативу розвитку масових видів спорту і спортивної зайнятості дітей на Тернопільщині», – зазначив Барна.

Водночас він наголосив, що це чудова можливість, щоб забрати дітей від комп’ютерів і зайняти їх спортом.

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«Ми вже мали можливість кілька місяців тому проводити майстер-класи з іспанськими футболістами. Це були хороші і позитивні емоції не лише для дітей, а й для їхніх батьків та тренерів. Ви робите дуже добру справу, відкриваючи нові можливості дітей, особливо своїм власним прикладом. Саме тому ми також рухаємося у напрямку розвитку футболу і вже за підсумками цього року в області відкриємо 20 футбольних полів зі штучним покриттям», – повідомив Барна.

У свою чергу іспанські футболісти подякували очільнику Тернопільщини та обласній Федерації футболу за гарний прийом та можливість поділитися досвідом з юними спортсменами краю.